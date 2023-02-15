Партнерская программа 1win

Можно ли выиграть на ставках на спорт? Да, можно, если организовать собственную букмекерскую контору. Конечно же, «простому смертному» самостоятельно создать полноценную букмекерскую контору практически невозможно, ведь для этого нужно достаточно много денег. Но, некоторые букмекерские конторы предлагают совместную работу по партнерской программе. Одной из таких контор является БК 1win, доступ к которой с территории РФ можно получить через Рабочее зеркало 1win.

За счет чего букмекер получает прибыль

Остовом доходности букмекера является его маржа, которую он закладывает в коэффициентах своей линии. Не было бы маржи, не было бы букмекерских контор. При помощи маржи букмекер недоплачивает своим клиентам часть их выигрыша, оставляя деньги себе. Чем выше маржа, тем выше доход букмекера.

Главной задачей букмекера является правильное формирование линии. Коэффициенты в линии должны максимально точно соответствовать ожидаемым вероятностям. Идеальный для букмекера вариант, когда игроки делают пропорциональные ставки на разные плечи одного исхода, таким образом, чтобы произведение суммы ставок на коэффициент события были примерно равны. В такой ситуации букмекеру без разницы, как закончится матч. При любом его исходе он получит гарантированную прибыль, пропорциональную марже, заложенной в коэффициентах.

Но, даже в том случае, если начинается «перекос» в ту или иную сторону, букмекер имеет возможность «выровнять» ситуацию путем корректировки коэффициентов. Именно по этой причине зачастую по мере приближения матча коэффициенты на события меняются в большую или меньшую сторону.

За счет чего можно обыграть букмекера

В руках игрока имеются два фактора, используя которые, он может соревноваться с букмекером. Первый фактор – это размер ставки. Если букмекер определяет коэффициент, по которому будет заключено пари, то игрок определяет размер этого пари.

Второй фактор – это игра на ошибочных коэффициентах. Букмекер вынужден ежедневно выкладывать десятки тысяч различных коэффициентов на многочисленные события, которые присутствуют в его линии. Сделать это непросто, поскольку не существует надежных маркеров, которые бы говорили об ошибочности коэффициента. Здесь идет чистое соревнование между букмекером и игроком, кто более точно оценит вероятность наступления конкретного события.

Проблемы иного плана

Но, даже в том случае, если игрок создаст свою перспективную стратегию, которая поможет ему быть в плюсе на длинной дистанции, жизнь беттора не станет легче. Дело в том, что ни один букмекер не будет в восторге от «плюсового» клиента. Как только такой клиент появится, служба безопасности начнет его тщательную проверку на предмет нарушений правил БК. При малейшей зацепке к такому игроку будут применены штрафные санкции.

Партнерская программа

На ставках на спорт можно зарабатывать на стороне букмекера, предлагая другим игрокам делать ставки по линии букмекера. Сделать это можно зарегистрировавшись в партнерской программе 1win. С каждого привлеченного игрока партнер получает до 60% чистой прибыли пожизненно.

Для регистрации в партнерской программе необходимо ввести свое имя, указать номер телефона, адрес электронной почты, способ связи, придумать пароль, указать источник трафика и выбрать модель сотрудничества. После того, как вся необходимая информация указана, клиенту остается выбрать валюту и подать заявку на регистрацию.

Если заявка будет одобрена, партнеру ежедневно будет начисляться вознаграждение в размере 60% от проигранных ставок приведенных им клиентов. Партнер получает индивидуальный пакет промо-материалов, используя который он может привлекать новых клиентов. К услугам партнера личный менеджер, а также круглосуточная персональная поддержка и обучение.