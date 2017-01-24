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Лукашенко считает, что Россия нарушила договор о границе0
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- Напряженность между Минском и Москвой: Лукашенко против России выдвинул новые обвинения