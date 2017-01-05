Общество GR: «фейковые новости» — новое оружие в информационном пространстве 0 Общество Барак Обама в последний раз обратился к американцам с еженедельным обращением и дал пару советов по пользованию электронных писем 0 Общество В Нигерии девочка взорвала себя в университете: 4 человека погибли и 15 пострадали 0 Общество Санкции против России могут быть отменены в самом ближайшем будущем: Трамп 0 Общество Директор ЦРУ призвал Трампа соблюдать осторожность с Россией 0 Общество Турецкий грузовой самолет разбился в Кыргызстане: 37 человек погибли 0 Общество Как победа Дональда Трампа на $1 миллиард сократила состояние Джорджа Сороса 0 Общество Британские СМИ опубликовали снимки секретной китайской подлодки 0 Барак Обама в последний раз обратился к американцам с еженедельным обращением и дал пару советов по пользованию электронных писем В Нигерии девочка взорвала себя в университете: 4 человека погибли и 15 пострадали Санкции против России могут быть отменены в самом ближайшем будущем: Трамп